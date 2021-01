Benedetta Parodi, la rivelazione più triste dell’anno: “Oggi non c’è scampo…”

La cuoca più desiderata e seguita dagli italiani, Benedetta Parodi ha preso la parola sui social e ha dichiarato davvero l’impensabile…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene)

Se non fosse per una come lei a dare “buongiorno” col sorriso e una dolcezza unici al mondo, la dovrebbero creare ex novo. Parliamo di Benedetta Parodi, la cuoca italiana più attiva sul web e con tantissimi follower a seguito, data la sua assidua frequentazione su Instagram.

Nell’ultimo periodo, la moglie del giornalista sportivo, Fabio Caressa ha sempre accompagnato le mattinate dei follower con una ricchissima colazione. Infatti, dall’alto della sua esperienza di cuoca ama condividere tutto ciò che fa durante la giornata. Dalla tazza di latte, accompagnata da biscotti e marmellate e già con il pensiero rivolto all’ora di pranzo, nel decidere quale “consiglio estrarre dal cilindro” dei fornelli.

I social network però non sono i soli canali, dal quale Benedetta ci indica la strada “maestra” per un buon cibo. Le sue ricette e la sua voce dolce e profonda la possiamo ascoltare anche su Radio Capital, che ogni giorno le dedica lo spazio necessario per esternare qualche consiglio su cosa cucinare

LEGGI ANCHE —–> Elisabetta Canalis pazzesca: jeans sotto e sopra il nulla, incantevole FOTO

Benedetta Parodi, il perchè di un qualcosa che non fa felice nessuno