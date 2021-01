Carolina Stramare durante la palestra scopre tutto: è incantevole – FOTO

Carolina Stramare fa sognare il pubblico di Instagram con un allenamento da palestra davvero ultra e dopo… fuori tutto!

La sexy influencer, Carolina Stramare non ha perso tempo e ha continuato a riempire il cuore di gioia dei fan, attraverso scatti glamour e molto accattivanti. Il web, in queste ore è davvero sorpreso dai programmi di giornata di Carolina, rintanata nella sua Vigevano a sfidare la sorte per arrivare agli obiettivi prefissati.

Tra un impegno e l’altro, l’ex Miss Italia non fa mancare proprio nulla ai suoi ammiratori che continuano a regalarle una forza esplosiva a tal punto da portare a termine tutto il lavoro programmato. La vincitrice dell’80esima edizione del concorso di bellezza più atteso dell’anno ha condiviso tante cose con il suo lodevole pubblico. Dalla passione per i cavalli, fino al rapporto davvero bello e commovente con la nonna.

D’altronde di bellezze così “acqua e sapone” non se ne vedono spesso in giro, al giorno d’oggi…

Carolina Stramare, tra un allenamento e l’altro, la sorpresa più affascinante

Difficilmente i follower di Carolina Stramare avevano fatto così “capolino” con i dettagli delle programmazioni di giornata. Eppure l’ex vincitrice dell’edzione numero 80 di Miss Italia è già da un pò di tempo a questa parte che cerca di ritrovare l’appeal col pubblico e la giusta dimensione di se stessa.

La sexy influencer nel passato è diventata una “colonna” portante della tv e delle passerelle alla moda, mentre durante i tempi duri della pandemia ha bisogno di sudare un pò di più per ritrovare la forma. Ecco perchè la vediamo spesso impegnata nelle sedute d’allenamento , tra uno stretching e un addominale, piuttosto che un salto alla corda. Tutti elementi che alimentano il benessere di un corpo già carico di perfezioni come il suo.

Carolina ha deciso di programmare gli allenamenti a tutte le ore del giorno, persino a cavallo del “lunch time”. Dove ha la stessa voglia ed energia di un giocatore appena entrato in campo. Come se non bastasse, dopo una lunga “faticata” agli strumenti della palestra, la Stramare regala al pubblico un momento di relax perdifiato.

Via i vestiti e girata a pancia in giù con il solo reggiseno bianco ricamato in vista, mentre al fondoschiena ci pensa il suo Roby “Bravo, bravo,bravo”. La dedica “special” per un massaggio a 5 stelle, come mai l’aveva ricevuto prima. Per i fan la dolce sorpresa del cosiddetto “massaggio con i legni ad effetto drenante” è diventato, tutto ad un tratto, un sogno ad occhi aperti