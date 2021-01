Cecilia Rodriguez, tubino nero che fa impazzire: sembra una dea FOTO

Cecilia Rodriguez, tubino nero che fa impazzire: sembra una dea. La showgirl ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Cecilia Rodriguez è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo. Tutti lo sanno che è diventata famosa per essere la sorella di Belen Rodriguez, ma nel corso degli anni è riuscita a farsi conoscere per i suoi talenti e indipendentemente dal suo rapporto con la famiglia. Ha conquistato tutti quando ha deciso di partecipare alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, dove ha conosciuto tante persone che si porta ancora oggi nella vita. Sicuramente tra questi troviamo il suo attuale fidanzato, Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez, lo scatto che ha pubblicato fa impazzire i social

Cecilia entrò nella casa che aveva una relazione da quattro anni con Francesco Monte, avevano tanti progetti di vita insieme e pensavano che sarebbero stati insieme per sempre, ma lei nella casa ha avuto modo di riflettere, aiutata in particolar modo dalla conoscenza con Ignazio Moser. Tra i due era cominciata come una semplice amicizia, amicizia che si è poi trasformata in qualcosa di più importante.

Tutti pensavano che sarebbe stata soltanto un’avventura e invece la loro relazione sta durando: hanno dimostrato che n’è valsa la pena rischiare tutti l’uno per l’altro.