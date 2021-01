Crisi di Governo, l’intervento del premier Conte al Senato – Video

Il premier Giuseppe Conte sta parlando in Senato, dove è in programma il voto decisivo in seguito alla crisi di Governo apertasi nei giorni scorsi.

Nella giornata di ieri, il Presidente del Consiglio ha ottenuto la maggioranza assoluta alla Camera in seguito alla crisi di Governo apertasi con le dimissioni dei ministri di Italia Viva. Dopo il via libera della Camera, oggi il premier parlerà in Senato ed affronterà lo scoglio decisivo per la tenuta dell’esecutivo. Il voto in Senato, difatti, stabilirà se Conte potrà continuare a governare anche con una fiducia minore rispetto ai mesi precedenti.

Leggi anche —> Giuseppe Conte, discorso alla Camera: “Concentrati sulla crisi del Paese”

Crisi di Governo, l’intervento del premier Conte al Senato: oggi il voto decisivo

Oggi è una giornata decisiva per la tenuta del Governo che si ritroverà ad affrontare la prova del voto di fiducia al Senato. Ieri è arrivata la maggioranza assoluta alla Camera per il Conte bis con 321 a favore, 259 contrari e 27 astenuti. A Palazzo Madama serviranno, invece, 161 voti, soglia stabilita per la maggioranza. In caso questo numero dovesse essere raggiunto l’esecutivo giallorosso sarebbe salvo, in caso contrario potrebbero arrivare le dimissioni da parte del premier.

Il primo ministro apre il suo intervento ripercorrendo i punti trattati nel discorso alla Camera di ieri parlando del percorso del Governo in questi mesi e dei 29 punti “programmatici presentati all’inizio dell’esperienza di governo”. “Nel progetto di Paese – afferma Conte- delineato insieme, seppure in circostanze complesse, c’era una visione e una forte spinta ideale, un chiaro investimento di fiducia”. Questo progetto, prosegue, si è dovuto confrontare con l’uragano della pandemia, una sfida di portata epocale che ha segnato la società.

IN AGGIORNAMENTO