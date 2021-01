Cristina Buccino, angolo di meraviglia: le gambe più belle d’Italia – FOTO

La modella Cristina Buccino appare in un angolo di pura meraviglia, c’è chi dice che le sue siano le gambe più belle d’Italia.

La modella e showgirl Cristina Buccino ha appena reso pubblico sui suoi profili social il suo ultimo scatto. Questa volta si tratta di un vero angolo di meraviglia. La nonché celebre influencer esordisce partecipando a Tutto X Tutto, un programma televisivo in onda su Rai 1, al fianco del conduttore e cantante Pupo. In seguito ha collaborato con altri presentatori come Gene Gnocchi ed Amadeus ricoprendo il ruolo della professoressa a l’Eredità.

Cristina Buccino: gambe incrociate nell’angolo di paradiso

Fra le numerose partecipazioni televisive, nel corso della sua carriera, l’ex aspirante velina ha avuto anche molti flirt con altre personalità dello spettacolo, uno dei più famosi è di certo quello con il cantante Alex Britti.

Cristina ha postato l’ultima istantanea circa due ore fa, dove appare con indosso un outfit alquanto elegante. Una composizione dalle tinte semplici come se dovesse recarsi in ufficio, ricoprendo magari questa non più il ruolo della “docente” quanto della perfetta segretaria.

Una camicia bianca leggermente sbottonata ed una gonna grigia composta da dei ricami luccicanti: un mix vincente. Alcuni fra i suoi ammiratori desiderano fare delle precisazioni in merito al bellissimo fisico della showgirl: “le gambe più belle d’Italia” afferma un suo fan nei commenti al post, riferendosi indubbiamente al suo nobile incrocio.