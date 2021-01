Dayane Mello, la sorpresa del fratello e la verità sulla madre

Dayane Mello ieri sera ha ricevuto la sorpresa del fratello Juliano in collegamento. Ecco le sue parole e la verità sulla loro infanzia

È finalmente tempo di sorprese per Dayane Mello. La modella brasiliana fino ad ora non aveva mai ricevuto sorprese dall’esterno. Oltre al suo ex compagno e la sua bambina, il resto della sua famiglia vive all’estero. Nella scorsa puntata il messaggio della madre e la reazione molto particolare della concorrente.

Un rapporto non facile per come lo ha descritto la modella che senza aver paura ha detto: “parlare d’amore non lo so, mi sembra una parola troppo grande, dalla mia parte l’amore non c’è” descrivendo una mamma assente e che non c’è mai stata per lei, ammettendo però di voler lasciare quelli che potrebbero essere dei sentimenti brutti da parte.

E alla domanda di Alfonso Signorini su cosa Dayane provi per la mamma, la concorrente chiarisce: “Questo discorso mi fa soffrire tanto. È difficile provare un sentimento. Quando dice che mi ama mi ferisce il cuore, perché in questo momento non la amo ma voglio lavorarci su questo rapporto”.

Poi si passa alla parte bella della serata. Una vera sorpresa per la modella. In collegamento il fratello di Juliano e lei è scoppiata a piangere.

Dayane Mello, le parole del fratello in sua difesa

Dayane Mello e suo fratello non hanno trattenuto le lacrime nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip. Entrambi molto commossi. La modella gli ha fatto una vera dichiarazione: “Tu sai quanto ti amo, sai cosa sei per me. Non ti ho mai abbandonato e ci sono sempre stata. Lo ringrazio, mi è mancato così tanto. Lo amo”.

Poi è toccato a Juliano parlare che ha difeso a spada tratta la sorella, precisando che non ha affatto mentito sulla famiglia. Anche lui non vuole giudicare la madre ma l’infanzia non è stata facile. Fa male ma è la realtà dei fatti ha detto Juliano precisando come oggi stiano bene e si sentano fortunati per l’affetto che ricevono ma non sempre è stato così.

“La vita che abbiamo oggi è tutto ciò che possiamo meritare. È importante essere qui e dire che ti voglio bene, che non devi provare niente a nessuno, che tutto ciò che hai detto è vero” ha incoraggiato la sorella.

E da parte sua anche la promessa di riavvicinarsi alla madre ed infine un messaggio per il pubblico: “Potete stare tranquilli, Dayane non ha detto niente di più che la verità“.