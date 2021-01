Diana Del Bufalo ha deliziato la sua platea condividendo una foto incredibile in cui ha messo in mostra il suo fascino e la sua bellezza irresistibile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diana del Bufalo (@dianadelbufalo)

Diana Del Bufalo è un’attrice molto amata dal pubblico italiano. Dopo la parentesi nel mondo della musica in cui è entrata a far parte anche al talent ‘Amici 10’, la nativa di Roma ha fatto il suo esordio al cinema nel 2011 nel ruolo di coprotagonista nella pellicola ‘Matrimonio a Parigi’. Nella sua splendida carriera, la classe 1990 è stata ospite a Sanremo ed è stata conduttrice di programmi come ‘Colorado’, ‘Panariello sotto l’albero’, ‘Un’estate fa’ e ‘Enjoy-Ridere fa bene’.

Diana è seguitissima sui social network, in particolare su Instagram. Il suo account ha numeri decisamente pazzeschi, con ben 1,5 milioni di seguaci. La romana, poco fa, ha fatto impazzire tutti condividendo una foto incredibile.

Diana Del Bufalo strepitosa in primo piano: labbra irresistibili e che sguardo!!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diana del Bufalo (@dianadelbufalo)

Diana, nell’ultimo scatto postato in rete, ha fatto sognare i suoi innumerevoli ammiratori. La nativa di Roma, in primo piano, è semplicemente bellissima. Il suo sguardo ipnotizza i fan, mentre le sue labbra irresistibili non passano di certo inosservate. L’attrice appoggia una mano in maniera delicata sul suo visino.

“No make-up, No filter, No OGM, gluten free, vegan, paraben free, FREE”, ha scritto nella didascalia. L’immagine ha raccolto ben 134mila cuoricini e tantissimi commenti. “Sei sempre più bella”, “Meravigliosa”, “Splendida in quantità industriale”, si legge tra i commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diana del Bufalo (@dianadelbufalo)

Diana, qualche giorno fa, postò una foto strepitosa in cui indossava un costumino striminzito che mise in evidenza il suo décolleté.