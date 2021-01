La giornalista e conduttrice televisiva sarda pubblica una foto per ricordare ai fans l’appuntamento con il programma Occhi di calcio.

Il prorompente lato A del personaggio televisivo italiano è messo in risalto dal dolcevita aderente color panna: che curve strepitose!

Il make-up verte sui toni caldi del marrone, i capelli sono sciolti e gli accessori sono molto fini e raffinati.

Fa da sfondo la città Atlanta, in Georgia: impossibile darle le giuste attenzioni, se in primo piano c’è Eleonora, che si mostra in tutta la sua bellezza!

In tre ore la foto ha raggiunto i 23.000 like e i 110 commenti!

Eleonora Boi e il calcio: tutto sulla sua grande passione!

Nel corso di un’intervista, Eleonora Boi racconta come nacque la sua grande passione: “Avevo quattro anni, vivevo in Sardegna con la mia famiglia. Papà mi portò con sé allo stadio a vedere il Cagliari: fu una rivelazione. Seduto accanto a me c’era un bambino con un tamburo: gliel’ho strappato di mano e ho cominciato a picchiare come una matta”.

Ecco cos’è per lei il calcio: “…un gioco, che non va preso troppo sul serio. Ecco perché mi piace chi sa affrontarlo con ironia”.

Eleonora ha saputo conquistare la stima e l’affetto del pubblico, poiché riesce sempre a trasmettere a chi la guarda l’amore che prova per il suo lavoro.