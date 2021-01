Eleonora Pedron e lo sguardo disarmante: Instagram in delirio – FOTO

Eleonora Pedron ha condiviso una foto su Instagram in cui risalta il suo sguardo dagli occhi azzurri: una bellezza disarmante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron)

Eleonora Pedron ha condiviso uno scatto molto semplice sui social network: il viso è in primo piano e indossa un maglioncino color prugna che mette in risalto i capelli biondi e gli occhi chiari. L’attrice e showgirl veneta è una di quelle donne che non ha bisogno di tanto trucco o di mostrarsi senza veli per strabiliare il suo pubblico, compresi i follower su Instagram. I fan infatti ne hanno apprezzato la bellezza pura e senza filtri, una visione quasi angelica che colpisce senza ferire ma arriva dritta al cuore. Una bellezza senza tempo quella di Eleonora Pedron (38 anni) che ha ricevuto in poco tempo oltre 4 mila like di gradimento, destinati ad aumentare nelle prossime ore.

Eleonora Pedron, scatti di una bellezza elegante e sincera