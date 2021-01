Elettra Lamborghini cambia vita e saluta definitivamente i suoi compagni di viaggio. Avete capito di cosa stiamo parlando?

Elettra Lamborghini ha deciso di cambiare qualcosa di importante nella sua vita. Molti fan stentano a crederci ma a quanto pare la cantante non torna indietro ed ha appena iniziato una nuova strada. L’abbiamo conosciuta come la ricca ereditiera e poi artista, è salita sul palco dell’Ariston con dei vestiti sensazionali, e poi il twerking che la contraddistingue da chiunque. Dopo il matrimonio però c’è aria di cambiamento e la donna ha già resa pubblica la sua decisione.

Elettra Lamborghini cambia vita: è un addio?

Per Elettra Lamborghini è arrivato il momento di dire addio ai suoi amati tatuaggi. Vi starete chiedendo se stiamo parlando delle sue chiazze maculate, no non quelle ma tutti i disegni che ha sul braccio. Così la ricca ereditiera ha deciso di stravolgere il suo corpo e ha iniziato le sedute laser per cancellare definitivamente i tatuaggi che per tanto tempo le hanno fatto compagnia. La cantante però rassicura i fan con storia su Instagram in cui afferma: “Tranquilli il mio leopardo non lo toglierò mai”.

Senza la sua parte animalier non sarebbe più lei, è per questo che non può farne a meno. Il leopardo fa parte di lei, è presente in ogni occasione: dai tatuaggi ai vestiti, fino alla copertina del suo album. Bella e simpatica, i fan adorano la sua allegria e leggerezza e non vedono l’ora di vederla in pista con uno dei suoi brani.