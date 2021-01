Elettra Lamborghini meravigliosa, gambe scoperte: web in tilt – FOTO

Elettra Lamborghini ha condiviso una foto in cui mette in mostra le sue gambe spettacolari: la foto impazza sul web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Elettra Lamborghini è sicuramente uno dei personaggi televisivi più amati dal pubblico italiano. La nota ereditiera, che nel 2018 ha lanciato il suo primo singolo ‘Pem Pem’ (certificato con due dischi di platino), ha partecipato a programmi come ‘Riccanza’, ‘Gran Hermano Vip’ ed ‘Ex on the beach Italia’ e ha preso parte al Festival di Sanremo nel 2020 cantando Musica (E il resto scompare)’. La nativa di Bologna è nota al pubblico anche come ‘Twerking Queen’: i suoi balli in cui muove con veemenza i glutei sono estremamente piccanti e sensuali.

Elettra è decisamente seguita anche sui social network: il suo account Instagram vanta, ad esempio, ben 6,4 milioni di followers. La Lamborghini ama far impazzire i suoi fan postando scatti a dir poco favolosi. La 26enne, poco fa, ha pubblicato una fotografia in cui ha messo in mostra le sue gambe incredibili.

Elettra Lamborghini, gambe e piedi in mostra: social in tilt

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Elettra, poco fa, ha condiviso una foto pazzesca sui social network. La bolognese indossa un outfit intrigante: la felpa è larghissima mentre gli shorts sono illegali. La 26enne ha piazzato le sue gambe da sogno in primissimo piano, lasciando di fatto gli utenti a bocca aperta.

Il post non è passato inosservato e ha collezionato in meno di un’ora 121mila cuoricini. “Oggi invece propongo io pazzescah con piedino in vista…”, ha scritto nella didascalia. Come se non bastasse, la cantante ha chiesto anche in modo ironico un voto allo scatto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Elettra, qualche settimana fa, mandò i fan in estasi condividendo uno scatto in cui indossava un vestitino provocante con décolleté mozzafiato in bella mostra.