Trendy e chic, la tuta che Elettra Lamborghini ha postato su Instagram negli ultimi giorni si aggiudica subito il titolo di must have per questo Inverno 2021!

La cantante e regina del twerking Elettra Lamborghini ha sfoggiato sul suo profilo Instagram una tuta che, se volete seguire le tendenze di questa stagione, non potete perdere.

Dopo le Converse animalier create per AW Lab e la sensualissima vestaglia leopardata, Elettra sfoggia questo indumento a dir poco futuristico che, come le sneakers che indossa nella stessa foto, ha creato lei stessa. Una perla della linea Elettra Lamborghini Collection, collezione di vestiti e accessori pensati e fatti realizzare proprio dalla cantante ed influencer.

L’ereditiera ha trascorso in Svizzera, con il marito Afrojack, le vacanze di Natale e poi ha inaugurato l’anno facendo ridere e divertire il pubblico di Rai 2 con la sua comparsa durante il programma presentato da Stefano De Martino Stasera tutto è possibile.

Poco prima della sua apparizione al programma televisivo, ha pubblicato su Instagram i buoni propositi per il 2021. “Uno dei miei goal di quest’anno è sorridere sempre ed essere gentile sempre (o quasi) con tutti”. Ecco un obiettivo per il nuovo anno di cui ci ha resi partecipi Elettra Lamborghini. Ma certamente non è stata questa riflessione ad aver catturato l’attenzione da parte dei suoi followers.

Questo post l’ha vista mettere da parte abitini e paillettes e dare ampio spazio ad un outfit all’insegna del sexy e del provocante che mette in mostra gli addominali.

Elettra Lamborghini e la tuta dell’Inverno 2021

Pantalone largo a vita alta, abbinato ad un top con le spalline larghe arricchite dalle fibbie a scatto.

L’influencer ha indossato il completo sotto una giacca sportiva che ne richiama la tonalità grigio chiaro.

Tutto è realizzato con un tessuto semi-impermeabile e decorato dalla vera particolarità di questa tuta: catenine argentate pendenti all over.

Ormai è ben visibile a tutti come la pandemia abbia fatto chiudere nell’armadio gli outfit più sexy e i tacchi a spillo. Le nostre preferenze cadono sempre sulla moda leisure, abiti comodi e confortevoli che possono tranquillamente essere sfoggiati pur restando all’interno delle mura domestiche.

Elettra Lamborghini si è perfettamente adeguata a questa nuova corrente e non ha mai perso l’occasione per mostrarsi in leggings, top, calzini decorati e tute comode. Sa dimostrarci come si può essere sexy e provanti anche restando nel confort.

La sua ultima tuta mette in risalto le curve dell’influencer e le dona sensualità, pur restando una tuta, l’indumento più comodo in assoluto!

Abbiamo la prova definitiva che la comodità non costringe a rinunciare né alla passione per il lusso né alla sensualità.

In quante prenderanno spunto per il loro guardaroba Inverno 2021 dalle scelte griffatissime e super sexy di Elettra Lamborghini?