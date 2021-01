Elisa D’Ospina spacco lunghissimo, le gambe scoperte si vede tutto-FOTO

La bella Elisa D’Ospina condivide su Instagram una foto in cui appare magnifica con un vestito a fiori con spacco vertiginoso

Elisa D’Ospina bellissima in una foto su Instagram, appare con il décolleté in vista e uno spacco vertiginoso alle gambe. La D’Ospina rivela che i capi che indossa appartengono alla sua linea sartoriale Elisa D’Ospina Collection. La bella D’Ospina ha voluto creare una linea di moda per tutte le donne, le taglia infatti variano dalla 36 alla 60. Lei stessa definisce lo slogan del suo marchio con queste parole:”Chi veste Elisa D’Ospina Collection è una donna libera, libera di essere semplicemente se stessa”.

Elisa D’Ospina e il successo della sua linea d’abbigliamento per tutte le donne

La bella D’Ospina è uno dei volti televisivi più apprezzati dalle donne, le sue forme danno sicurezza a tante e donne. Lei è una canone di bellezza che rispecchia la normalità, bella e formosa. Ha creato una linea d’abbigliamento per far sentire ogni donna adatta e a suo agio in abiti bellissimi. Ogni donna dev’essere libera di indossare ciò che vuole sentendosi se stessa, questo è il suo motto. Le taglie del suo marchio vanno dal 36 al 60, davvero per tutte.

I suoi abiti non sono, come accade spesso con vestiti taglie over, troppo larghi e morbidi anzi sono corpetti, abiti con lunghi spacchi e anche gonne medio-corte. Con il suo marchio vuole ottenere diversi obiettivi, rendere la donna sicura di sé in abiti sensuali anche se con taglie over. La sua idea è molto popolare e apprezzata da tantissime donne, su Instagram la seguono in 336mila utenti. Nei commenti le donne sono sempre molto carine con lei e si appassionano al suo marchio.