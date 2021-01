L’Eredita, Flavio Insinna sotto accusa, caos tra i concorrenti: il retroscena

Flavio Insinna e il suo programma L’Eredità sono di nuovo sotto accusa per via di un episodio accaduto durante la puntata di ieri

Ultimamente Flavio Insinna è spesso sotto l’occhio del ciclone per via di qualche comportamento non gradito da parte dei telespettatori. Questa volta il conduttore è stato accusato di aver favorito la campionessa Agnese Ortona e addirittura sui social si è gridato al “complotto” perché secondo una telespettatrice Flavio Insinna è a favore delle donne e le aiuterebbe durante il noto gioco a quiz. È stata quindi proprio una donna a scrivere su Twitter: “Netto favoritismo nei confronti delle donne” dopo la puntata andato in onda ieri sera 18 gennaio, in cui Agnese Ortona, campionessa in carica, è riuscita ad arrivare al gioco finale della Ghigliottina.

L’Eredità, Flavio Insinna sotto accusa e la reazione degli altri concorrenti

Le accuse di favoritismo però sembrano del tutto senza fondamento dato che Flavio Insinna si è sempre dimostrato leale nella conduzione dei suoi vari quiz durante la sua lunga carriera. Inoltre c’è anche un notaio in studio per garantire il corretto svolgimento del gioco. Agnese Ortona ha superato brillantemente il gioco del Triello (giudicato da molti utenti dei social network come noioso) in cui uno degli altri concorrenti è rimasto particolarmente male, come ha fatto notare un altro utente che ha scritto su Twitter: “Notare il rodimento malcelato” con tanto di foto annessa al tweet. Agnese Ortona ha continuato sulla sua strada, superando il gioco del Triello e arrivando alla Ghigliottina dove però non è riuscita ai indovinare la parola finale che era “tenda”. C’è da dire che non era facilmente deducibile dagli indizi: abbassare, spiaggia, esterno, rullo e rossa.

La campionessa de “L’eredità” ha provato con la parola “guardia” ma purtroppo non ha indovinato e non ha portato a casa il montepremi di 37.500€.