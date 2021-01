Fabrizio Corona nostalgico, sfodera uno SCATTO sconvolgente: muscoli in vista

Fabrizio Corona trova sempre il modo per far parlare di sé: nell’ultimo scatto Instagram, l’ex re dei paparazzi si gioca la carta del “fisico”

Correva l’anno 2010, nella foto che Fabrizio Corona ha postato attraverso il suo profilo Instagram. L’ex re dei paparazzi, all’epoca in forma smagliante, ha condiviso con i followers uno scatto davvero appetibile: d’altronde, non si può negare che Corona, in quel periodo impegnato sentimentalmente con Belen, fosse una gran bella visuale. Nella foto, i muscoli del paparazzo sono ben in vista: l’ex della Rodriguez, che nel 2010 aveva 36 anni, sfoggiava un fisico scolpito alla perfezione. Gli utenti che lo seguono, di fronte all’immagine, non possono non esprimergli i loro apprezzamenti. “Eri proprio bello…” – scrive qualcuno, e qualcun altro aggiunge – “Sempre unico!“.

