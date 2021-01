Federica Panicucci, vestito pazzesco mette in risalto le curve, unica – Foto

Federica Panicucci bellissima e sensuale con il suo abito rosso insieme a Marco Bacini. Lo scolo è vertiginoso e provoca

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Bellissima, elegante e raffinata come sempre Federica Panicucci che su Instagram si lascia andare ai ricordi. Anche le star del web e della televisione come lei si lasciano andare ogni tanto, cedono alla nostalgia, soprattutto in questo periodo.

Federica lo ha detto più volte, ha paura, ma per il suo lavoro cerca di tutelarsi il più possibile. Nella prima parte della pandemia è rimasta a casa lasciando la conduzione di Mattino Cinque al suo collega Francesco Vecchi ma da settembre è tornata e alla grande con professionalità, stile e classe che la contraddistinguono da sempre.

E se sul piccolo schermo è amatissima, Federica è venerata anche sui social. Un milione i follower che la seguono e che ammirano scatto dopo scatto la sua intramontabile bellezza, nonostante l’età anagrafica avanza.

LEGGI ANCHE –> Karina Cascella la camicetta si sbottona e sale la pressione – FOTO

Federica Panicucci, lo scollo è vertiginoso: da impazzire

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

LEGGI ANCHE –> Jessica Franceschetti, bomba sexy distesa sul letto: i fan sognano – FOTO

E veramente bella lo è Federica Panicucci nelle ultime due foto postate su Instagram. Un ricordo lo dicevamo di un momento felice insieme al suo Marco Bacini, il compagno imprenditore che da diversi anni le sta accanto dopo la fine del suo matrimonio con Mario Fargetta.

I due sono elegantissimi, lui in smoking blu e lei con un abito rosso lungo. Un vestito pazzesco che mette in risalto le sue curve. È lo scollo che colpisce, profondo, vertiginoso, da arrivare quasi fino alla bocca dello stomaco.

Le forme del seno fanno capolino, stuzzicano ma senza osare. È così che colpisce Federica Panicucci. Un bel collier a riempire parte dello scollo e sorriso a mille con il suo Marco.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Prima abbracciati e poi mano nella mano. “Sfogliando l’album dei ricordi… Io&te @marcobacini ♥️” scrive la conduttrice a corredo delle due foto auspicando che torneremo tutti più forti e uniti di prima. Non ci dice dove si trova ma visto l’outfit sicuramente in un evento di rilievo. Bellissimi!