Filippa Lagerback, annuncia la zona rossa solo con la camicia: ma gli slip? – FOTO

Filippa Lagerback dà l’annuncio su Instagram per l’inizio della zona rossa. Nuovo periodo di clausura solo con la camicia e senza slip

Dopo l’annuncio del premier Conte sulle nuove restrizioni anti Covid, a seconda della situazione sanitaria delle Regioni d’Italia, anche Filippa Lagerback recita il suo “monito” politico. La conduttrice televisiva, ovvero ex modella svedese, naturalizzata italiana utilizza i solcial network per lanciare un messaggio, che non farà felici (almeno in parte) i suoi concittadini.

L’ex modella del Nord Europa ha dalla sua un sorriso che non snatura affatto una bellezza tanto divina, quanto naturale. La frequenza dei “decibel”, però, ultimamente ha abbassato i toni del buon umore tra i cittadini, ovvero dal momento in cui la Lombardia è di nuovo in “preda” alla “zona rossa”.

La situazione sanitaria in quella parte del Paese non è certo delle più felici. I contagi sono in netto rialzo e il premier è stato costretto a prendere una decisione inevitabile, con l’obiettivo di limitare la diffusione del contagio

Filippa Lagerback, colpo d’occhio di “fuoco” su Instagram: l’annuncio che ribalta il morale dei fan

La sexy giornalista ed ex modella svedese, Filippa Lagerback ha accettato con riserva le decisioni prese dal premier Giuseppe Conte, sulla diffusione della pandemia. Da questo lunedì sono redistribuite le ripartizioni delle varie zone d’Italia, di colorazione differente, in base alla situazione sanitaria che si vive da città in città.

Così all’amatissima terra lombarda per Filippa capita la zona rossa, che costringe la popolazione a restare il più a lungo possibile nelle proprie case, per evitare contatti esterni. Una volta presa coscienza del quadro disperato del momento, Filippa Lagerback decide di far tornare il sorriso sulla bocca dei fan, con un primo piano incandescente.

Si tratta della prova del nove, del momento di strappare un bacio e un sorriso messi, raccolti insieme in uno scatto davvero “illegale” che fa tornare i fan di buon umore. La sexy giornalista svedese fa sognare tutti ad occhi aperti, indossando per l’occasione di un annuncio abbastanza deprimente, solo la camicia.

D’altro canto, i fan sbalorditi da una performance davvero inapsettata della Lagerback sbarrano gli occhi dallo stupore e si domandano dove siano gli slip? Da oggi, per loro, la zona rossa sarà tendente all’arancione…