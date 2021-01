Floriana Messina nel letto senza reggiseno e solo con gli slip, censura – foto

Floriana Messina, bomb alert! la bellissima napoletana infatti spiazza tutti col suo sexy scatto che la immortala nel pieno delle sue grazie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina)

In ginocchio sul letto, parigine nere che conferiscono un tocco di sensualità al minimal outfit: Floriana Messina infatti è coperta solo da un cardigan lungo sulle tonalità del grigio che non riesce a trattenere il seno, esplodendo proprio sotto la scollatura del maglione ed uscendo prepotentemente. Floriana è senza reggiseno e la scollatura diventa indomabile. Lo sguardo seducente e un po’ sognante non è rivolto verso l’obiettivo ma permette di farsi catturare durante questo momento di pura sensualità. Il viso è molto truccato e la chioma fluente della Messina con tanto di seducenti waves conferiscono movimento alla chioma. La bellissima Floriana gioca con una ciocca di capelli, il risultato è boom di like e commenti d’affetto.

LEGGI ANCHE -> Nina Moric e Corona, Il figlio Carlos smaschera il padre in un VIDEO

Floriana Messina, selfie bollente: dallo specchio si vede tutto

Vai su successivo per ammirare il pericoloso selfie di Floriana