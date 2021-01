Francesca Brambilla, bikini esplosivo: mai visto un fisico così – FOTO

Nuovi scatti bollenti per Francesca Brambilla. Ha condiviso delle foto che la ritraggono in bikini, uno spettacolo di natura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Brambilla (@francescabrambilla)

L’ex Miss Atalanta classe 1992 Francesca Brambilla è sempre più sensuale sul suo profilo Instagram che ha raggiunto 1 milione di follower. Francesca ha sempre amato il mondo dello spettacolo e fin da giovanissima ha iniziato a lavorarci, sicuramente il ruolo che le ha dato maggiore visibilità è stato quello de La Bona Sorte nel programma di Canale 5 “Avanti un altro”.

Ieri la bella Francesca ha scritto una dedica sulla pagina social all’amica Francy Bee, un messaggio importante frutto direttamente di ciò che viene dal cuore. Sono state espresse emozioni profonde, mature e di profondo rispetto e stima per una compagna di avventure da ormai 11 anni.

“Penso che io una compagna d’avventure come te non la troverei più. In questi ultimi anni ci sono stati un po’ di casini. Gente che si metteva in mezzo e scelte sbagliate…Mi piacerebbe avere un’amica che mi considerasse la prima scelta. Vorrei che fossi tu a pensare questo di me, come io lo dimostro a te”.

LEGGI ANCHE –> Zoe Cristofoli meravigliosa su Instagram: bellezza senza precedenti e lato B in primo piano! – FOTO

Scatto bollente in bikini per Francesca Brambilla, uno schianto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Brambilla (@francescabrambilla)

LEGGI ANCHE –> Federica Pacela, in short e maglia strettissima: toglie semplicemente il fiato FOTO

Rivedremo Francesca anche quest’anno nel cast del quiz di Canale 5, una decisione che sembra già essere stata molto positiva per moltissimi dei suoi fan della showgirl. Nel frattempo però ci deliziamo con alcuni scatti che la ragazza ha appena pubblicato sul feed di Instagram.

La vediamo in tutta la sua bellezza, indossa un bikini sgambatissimo con il reggiseno a triangolo che contiene a fatica il seno generoso, cosa alta e occhiali da sole. È seduta sul lettino di una piscina mentre tiene in mano il cellulare, un ricordo dell’estate passata, un tuffo al cuore e ai ricordi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Brambilla (@francescabrambilla)

La bresciana Francesca Brambilla ha mandato in tilt i social negli ultimi mesi con le sue curve prorompenti e le gambe chilometriche. Oltre 57mila like per lei in poche ore e commenti da urlo.