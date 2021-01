Francesca Cipriani e la confessione choc: “Sono stata violentata”

Francesca Cipriani, pronta a tornare al timone de “La Pupa e il Secchione”, ha confessato un increscioso episodio legato al suo passato: “Sono stata violentata”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Cipriani D’Altorio (@francescaciprianiofficial)

La famosissima “pupa” del noto programma, pronta a tornare in tv accanto ad Andrea Pucci, ha fatto delle rivelazioni sconcertanti al quotidiano Libero. Francesca Cipriani, che affiancherà il comico nella nuova edizione de “La Pupa e il Secchione”, si è aperta in merito ad una questione molto delicata, accadutale quando aveva solo 18 anni. L’influencer, all’epoca, lavorava in una boutique a Sulmona, in Abruzzo: l’uomo che tentò di approfittarsi di lei era il proprietario del locale. Francesca, che è riuscita ad evitare parzialmente la violenza, ha poi denunciato il suo aguzzino.

LEGGI ANCHE —> Simona Ventura dolcissima con il compagno, trionfo d’amore -FOTO

Francesca Cipriani, confessione choc: “Mi ha rapita e…”