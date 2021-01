Francesco Facchinetti: “dovrebbero buttarvi in galera, l’ira del cantante

Il cantante Francesco Facchinetti sfoga tutta la sua ira verso i tragressori delle norme anti-Covid: “siete dei dementi”.

Il presentatore ed imprenditore milanese, Francesco Facchinetti, stavolta non le manda a dire, scagliandosi contro gli organizzatori di “party clandestini” ed i trasgressori delle norme per evitare il contagio. Dopo aver notato la crescente abitudine di alcune persone nello sfoggiare le proprie feste private, ed in ambienti meglio note come “Covid free“, non può far finta di nulla. Utilizzando un linguaggio vagamente scorrile ma che arriva diritto al punto Francesco esprime la sua in un suo recente intervento sui social.

Francesco Facchinetti e l’appello contro gli “sfigati”

“Fate i fighi ma siete sfigati” resta questo il parere di Facchinetti nei confronti dei beniamini degli assembramenti. Secondo la sua opinione coloro che agiscono come se il virus non esistesse, sbagliando ed addirittura elogiare tale comportamento attraverso l’utilizzo delle proprie pagine social è da “ignoranti”.

“Non solo sbagliate, in più fate show-off delle ca*** che fate credendo di essere fighi. Invece siete solo […] dei dementi“. Inoltre la sua resta d’altronde l’opinione di chi ha sempre amato gli eventi, le discoteche, la bella vita ma che riconosce come questo non sia assolutamente il periodo adatto per farsi prendere dalla nostalgia.

Moltissime aziende sono ormai prossime al fallimento, altrettanti ristoranti ed attività hanno già dovuto chiudere le loro attività, perché non mostrare la propria solidarietà piuttosto di “essere più fighi” soltanto perché fuori dalle regole. Francesco poi conclude rimanendo della sua opinione: “se non ve ne frega niente di voi stessi, è pericoloso per gli altri, brutti s***“.