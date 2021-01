Ecco tutto quello che c’è da sapere su come rimediare ai geloni. I metodi più efficaci per risolvere il problema.

La stagione invernale porta anche dei disturbi. Tra quelli più diffusi ci sono sicuramente i geloni. Si tratta di irritazioni cutanee riconoscibili con gonfiori e arrossamenti. Dei fenomeni che avvengono quando la pelle viene esposta al freddo e all’umidità.

In poche parole, succede che il freddo rallenta la microcircolazione cutanea, favorendo la comparsa dei geloni che possono comparire soprattutto sulle mani oppure sui piedi, sul naso o sulle orecchie. Nei casi più problematici, possono presentarsi anche piaghe, bolle e dolore inteso.

La prima cosa da fare è ovviamente prevenire. Indossate sempre calze, guanti pesanti oppure calzature adatte, soprattutto quando dovete rimanere per molto tempo all’aria aperta. Potete pensare di mettere delle suole termiche o degli scaldapiedi. Ma non solo. Coprite anche le orecchie con un berretto che sia ben caldo.

Ma come fare se è troppo tardi e i geloni hanno già fatto la loro comparsa? Dopo avervi parlato dei rimedi per la dermatite atopica, ecco i rimedi per i geloni.

Geloni: rimedi naturali per farli passare

Potete ricorrere al pepe di Cavenna, una spezia che è di particolare auto nel migliorare la circolazione. Applicate un po’ di pepe sulla zona interessata e vedrete che il fastidio subirà un piccolo miglioramento.

Contro i geloni si possono utilizzare anche le rape. Strofinate una fettina di rapa sulla zona dove c’è prurito e dolore. Oppure, in alternativa, immergete le dita dentro l’acqua portata ad ebollizione con alcune fettine di rapa. Il risultato sarà sorprendente!

Anche il succo di limone può rivelarsi davvero molto utile per risolvere il problema dei geloni. Strofinate un po’ di succo sulle zone interessate da gonfiore e prurito. Questo rimedio è indicato sia per le mani sia per i piedi.

Tra gli ingredienti facilmente reperibili, e utili per combattere i geloni, c’è il sedano. Cuocete alcuni gambi di sedano dentro ad una pentola con mezzo litro d’acqua per almeno un’ora. Trascorso il tempo necessario, lasciate raffreddare. Otterrete una specie di decotto dove potrete immergere le vostre dita per 2 o 3 volte al giorno.

Altri rimedi meno conosciuti

Tra i rimedi più conosciuti anche le patate. E’ risaputo che aiutano ad alleviare di molto i rossori, anche in caso di scottature. Ma non solo. Risultano essere molto utili anche in caso di geloni. Vi basterà strofinare qualche fettina di patata sulle zone interessate. L’amido vi aiuterà a ridurre il fastidio.

Anche gli oli alle erbe rappresentano un ottimo rimedio contro i geloni. Optate per l’olio di menta, di rosmarino, menta o eucalipto, da non applicare sulla pelle in caso di ferite.

Tra le erbe utili per risolvere il problema dei geloni c’è anche la salvia. Magari effettuare dei pediluvi a base di acqua tiepida, dove in precedenza avete fatto bollire delle foglie di salvia. Potete fare la stessa cosa con le mani. Ideale anche effettuare 2 volte al giorno un massaggio con l’olio essenziale di salvia, da diluire dentro un olio vegetale vettore.