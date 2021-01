GF Vip, la notizia devasta la casa: crisi d’ansia in diretta. Alfonso Signorini questa sera ha rivelato ai ragazzi che la finale non sarà più l’8 febbraio ma alla fine del mese

Questa sera Alfonso Signorini ha voluto fare una comunicazione molto importante ai concorrenti del GF Vip. Sono stati giorni molto difficili, fuori dalla casa sono arrivate delle voci riguardo alla finale che è slittata e i ragazzi sono andati in paranoia. Per questo motivo stasera gli autori hanno deciso di far arrivare la comunicazione ufficiale nella casa: una notizia che ha sconvolto i nostri concorrenti, che non hanno preso per niente bene questo nuovo prolungamento.

GF Vip, Alfonso Signorini comunica la notizia del prolungamento: le reazioni dei concorrenti

Non è stata rivelata la data ufficiale della finale ma l’hanno lasciata intendere, e le reazioni dei ragazzi hanno commosso i telespettatori che da settimane dicono di volerli fuori di lì. Tommaso Zorzi è scoppiato in lacrime in diretta, lo stesso Rosalinda Cannavò che ha avuto una crisi d’ansia e ha rivelato di non riuscire a respirare. Lo stesso Tommaso ha raccontato ai suoi amici di aver cominciato ad avere attacchi di claustrofobia.

Andrea Zelletta in lacrime ha detto di sentire fortemente la mancanza dei suoi affetti e che non ce la fa più. Manca un mese e mezzo alla fine del programma e questa notizia ha scombussolato tutti: qualcuno abbandonerà?