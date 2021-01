Giorgia Rossi ha fatto impazzire i suoi followers condividendo una fotografia semplicemente pazzesca sui social network.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

Giorgia Rossi è una delle giornaliste più amate dal pubblico italiano. La nativa di Roma ha conquistato il cuore dei fan con la sua bravura e la sua bellezza illimitata. La classe 1987, dopo aver esordito nel canale telematico ‘Roma Channel’, ha lavorato per Sky, Rai e Mediaset.

Giorgia è seguitissima sui social network: il suo account vanta ben 420mila followers. La romana sa come deliziare la sua platea di ammiratori e pubblica tutti i giorni stories e foto in cui mette in mostra il suo fascino e il suo fisico da capogiro. La 33enne, poco fa, ha fatto impazzire tutti con una foto fenomenale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Elettra Lamborghini meravigliosa, gambe scoperte: web in tilt – FOTO

Giorgia Rossi favolosa sul pavimento, bellissima e sensuale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

LEGGI ANCHE -> Maria Pia Calzone, “donna Imma” provocante ti lascia senza parole FOTO

Giorgia, nell’ultimo scatto condiviso in rete, è distesa sul pavimento. La classe 1987 indossa una tutina che mette in risalto il suo fisico spettacolare e le sue forme da capogiro. Il suo viso è incantevole come sempre mentre le sue labbra carnose e il suo sguardo profondo mandano in estasi i fan.

Lo scatto ha già raccolto 30mila cuoricini. “Cosa guardo stasera in tv”, ha scritto la conduttrice nella didascalia. Gli utenti stanno rilasciando con enfasi complimenti, consigli e ed emoticon eloquenti nello spazio dedicato ai commenti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

Giorgia, nel corso della scorsa estate, ha infiammato il mondo dei social pubblicando fotografie in costume da arresto cardiocircolatorio. Le sue gambe favolose sono sicuramente il risultato dei suoi allenamenti.