Gracia De Torres, tris di FOTO imperdibili, fondoschiena e décolleté spaziali

Gracia De Torres esibisce un “fuori tutto” a dir poco mozzafiato. Per gli utenti, incantati dal suo bikini, è impossibile scegliere…

La splendida modella, nell’ultimo post pubblicato su Instagram, ha chiesto ai followers di scegliere fra tre scatti a dir poco incredibili. Gracia De Torres, che sfoggia un bikini davvero esplosivo, regala un “fuori tutto” apprezzatissimo dagli utenti, che in poco tempo le fanno ottenere migliaia di likes. Impossibile scegliere, le curve dell’ex naufraga sembrano perfette in ogni punto: dal mostruoso décolleté al fondoschiena disegnato. I fan, estasiati dalla visuale, la ricoprono di lusinghe e complimenti: “1, 2 e 3!” – commenta qualcuno, e qualcun altro rincara la dose – “Sei bellissima, beata te“.

Gracia De Torres, curve da capogiro su Instagram: bellezza esplosiva

Nonostante Gracia sia sposata con il cestista Daniele Sandri, gli utenti, di fronte alle sue foto, non possono far a meno di sognare. La modella, che ha raggiunto la notorietà grazie alla partecipazione all’Isola dei Famosi, è un concentrato di bellezza e sensualità. Capelli castani ed occhi dalle sfumature color verde, la De Torres, originaria della Spagna, ha 33 anni ed un corpo da far invidia.

Nel 2018, la modella è convolata a nozze con il fidanzato Daniele Sandri, di professione cestista. I due, che si sono sposati in Andalusia, hanno improntato il matrimonio sulla tematica “gipsy“. Gli stessi sposi hanno rispettato le istruzioni fornite agli invitati, vestendosi entrambi di bianco. Di certo, una festa del genere sarà rimasta senza dubbio impressa nella memoria degli ospiti.

Gracia, innamoratissima del suo Daniele, lo ha definito come la sua esatta metà. Accanto a lui, la modella sente di non aver bisogno di nulla, e di aver finalmente trovato la propria serenità.