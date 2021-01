Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 20 gennaio: Salvo e Gabriella si baciano

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 20 gennaio: dopo una lite tra Salvatore e suo padre, Gabriella raggiunge il barista in Caffetteria e…

I guai di Agnese non sembrano placarsi. Non solo la donna ha dovuto rinunciare ad Armando, ma si ritrova ora succube di un marito anaffettivo ed autoritario. Per di più, il ritrovamento di una lettera scritta da Salvatore a Gabriella e nascostaabilmente da Agnese ha messo la sarta in una brutta posizione. Nonostante provi rancore nei confronti della madre, tuttavia, Salvatore non può evitare di prendere le sue difese all’interno della famiglia. Guai anche per Vittorio e Beatrice tentano invano di chiudere il loro passato fuori dalla porta, senza riuscirvi mai completamente.

Leggi anche -> Il Paradiso delle Signore, Marta e Vittorio avranno il loro lieto fine?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 20 gennaio: una lettera da Marta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai)

Leggi anche -> Il Paradiso delle Signore: Gabriella e Salvatore torneranno insieme?

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Vittorio riceverà una lettera da Marta. La moglie gli scrive dall’America, aggiornandolo sulla sua vita. Il capo del Paradiso si sentirà rincuorato, ma ciò non basterà ad allontanare completamente lo spettro di un riavvicinamento con Beatrice. Nel frattempo Rocco aiuta Irene a trovare una sistemazione provvisoria. Agli occhi di Maria, l’attrazione tra i due è inequivocabile.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai)

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Salvatore e suo padre avranno un duro confronto, che spingerà Agnese ad allontanarsi sempre di più dal suo lavoro. La donna è ormai vittima della “trappola emotiva” del marito Giuseppe e questo Salvatore lo sa bene. Dopo il confronto con il padre, il ragazzo si recherà in Caffetteria e qui incontrerà Gabriella, che ha assistito indirettamente alla lite. Tra i due scatterà finalmente un bacio.