L’attrice Jane Alexander condivide una foto su Instagram in cui appare bellissima e sorridente in nero

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jane Alexander (@jinnyminnypinny)

Jane Alexander ha condiviso una foto su Instagram in cui appare bellissima in nero. Sorride dopo aver fatto una riflessione nella didascalia, sulla vita. Nel periodo del lockdown la Alexander ha capito delle cose su se stessa. Questo tempo passato a casa, ha fatto riflettere tutti noi sulla nostra vita e sulle nostre relazioni in particolare. Abbiamo fatti i conti con ciò che siamo e che vorremmo essere. Riflettere su di se può solo aiutare a migliorarsi.

LEGGI ANCHE>>>Alberto Matano, avete mai visto i suoi genitori? La somiglianza è impressionante

Jane Alexander quello che ha capito de se stessa durante il lockdown

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jane Alexander (@jinnyminnypinny)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Amelia Fiore è una certezza: ha il fondoschiena più bello di Instagram – FOTO

L’attrice ha condiviso una foto che la ritrae sorridente. E nella didascalia ha scritto le conclusioni che ha tratto di se in questo periodo difficile per tutti. Un’estratto della sua lunga spiegazione:“Quante cose ho capito di me in questo lungo periodo di stallo. Ho capito che spesso, quando pensavo fossero gli altri a sbagliare, in realtà ero io che gli davo la possibilità di farlo. Ho scoperto che sono stata, nonostante tutto, una brava madre. Ho scoperto che ci vuole poco per stare bene, e che questo poco difficilmente è qualcosa di materiale”.

Riflessioni importanti quelle fatte dall’attrice. Quante cose è riuscita a capire di se stessa passando del tempo a casa. Ha capito forse il senso della vita? Continua sostenendo di aver trovato il sorriso. Perché ha tanta voglia di imparare ancora, nonostante tutti i problemi. “Oggi sorrido, penso a tutti i passi avanti che ho fatto, e i passi avanti si fanno facendo, non aspettando, sia chiaro. Io ho fatto. E sono fiera di me. La giornata mi sorride”.