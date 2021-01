Justine Mattera, in tuta mimetica fa l’equilibrista: il sogno diventa realtà – FOTO

Justine Mattera si scopre nella nuova identità di equilibrista militare: performance sorprendente per i fan allibiti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Il sogno di Justine Mattera è diventato realtà non appena ha recitato per l’ennesima volta, nella sua indole estroversa e sensuale. Così la showgirl statunitense si è fatta avanti, aumentando il volume della notorietà, oggi arrivata ai massimi livelli su Instagram.

Al giorno d’oggi sono ben 469mila i follower che la riempono di likes e approvazioni, con alla base, una bellezza che non cambia il “registro” di opinioni della platea. In genere, la bella e dolce Jasmine si limita a non spingersi oltre le aspettative. Anche se di tanto in tanto, qualche sopresa viene in superficie. Come quando svelò che in passato, quando lavorava ai botteghini dei ticket era incinta di ben 3 mesi, ma decise di non dire niente a nessuno, per non perdere il posto.

Su Instagram, oggi l’ammiriamo con tutto il suo valore e il benessere mai altalenante, di una donna disposta sempre a rinnovare il benessere fisico, a “suon” di allenamenti e joggings

LEGGI ANCHE —–> Filippa Lagerback, annuncia la zona rossa solo con la camicia: ma gli slip? – FOTO

Justine Mattera, una performance da capogiro accende l’entusiasmo dei fan: energica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

LEGGI ANCHE —–> Carolina Stramare durante la palestra scopre tutto: è incantevole – FOTO



La vita di Justine Mattera è ormai orientata a scrivere la “storia” sui social network e in particolare su Instagram, dove si rende spesso protagonista di performances sportive molto faticose. Tra uno stretching e l’altro è sempre in prima linea a rinnovare il benessere del suo corpo, lasciando trasparire qualche preferenza nel praticare alcuni sport a lei cari, come il ciclismo.

Pur avendo la “stoffa” di una professionista ha preferito restare con i piedi per terra, limitandosi a rendere “appetitosa” e affascinante la sua estrema sensualità. Altra dolce testimonianza ci arriva direttamente sul suo profilo Instagram, dove si esibisce in tuta mimetica a base militare, nelle vesti di equilibrista.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Il sogno per lei e tutti i follower dell’occasione diventà realtà per una Justine Mattera “on fire” alla scoperta di se stessa e delle sue elevatissime ambizioni