Katia Follesa, primo piano ghiotto per lei. Radiosa con in mano una prelibatezza italiana – FOTO

La comica Katia Follesa ha appena pubblicato uno scatto sui social in cui regge in mano un prodotto tipico della cucina italiana, cosa sarà?

Solo il 12 gennaio scorso Katia Follesa ha festeggiato il suo compleanno, 45 anni pieni di allegria e solarità come è lei. Grandi cambiamenti nell’ultimo anno per la conduttrice di Cake Star e Junior Bake Off, infatti a causa di un problema cardiovascolare, durante la scorsa estate, Katia è stata costretta a dimagrire notevolmente acquistando una forma fisica asciutta e invidiabile da moltissime delle sue follower sui social.

Ha mostrato la sua forma anche in un’intervista a Verissimo a fine dicembre, spiegando appunto di aver perso circa 20 kg, passando da 70 a 50 kg. In quell’occasione aveva anche spiegato che questo suo dimagrimento è stato criticato sui social, pesanti gli attacchi di body shaming e le accuse degli hater.

Poi la Follesa ha specificato che non le importa questo, e ha detto alla Toffanin: “Sono tornata a star bene, anche con la testa”.

Katia Follesa, sorriso contagioso sui social. I fan la ringraziano

Katia però continua ad amare i dolci e neppure il giorno del suo compleanno si è sottratta a questa prelibatezza. Infatti ha fatto uno strappo alla dieta gustando dei cannoli ripieni di crema. Nelle foto condivise sui social l’abbiamo infatti vista mentre si appresta a gustarli in tutta la loro bontà.

Katia nello scatto appena condiviso regge in mano una confezione di orecchiette pugliesi, si tratta di una sponsorizzata per il brand Penny Market, la catena di supermercati che da diversi mesi la vede anche impegnata in diverse messe in onda pubblicitarie in tv.

Bella e spiritosa, i fan la amano per la sua ironia contagiosa e il suo sapersi sempre mettere in discussione. “Katia devi assaggiare quelle che fanno le nostre signore della città vecchia 😋 Ti aspettiamo a Bari 😍” scrive un fan alla comica.

All’anagrafe ricordiamo che è Katiuscia Follesa, nata a Giussano nel 1976. La Follesa è diventata un volto noto al pubblico Mediaset nel 2001 insieme alla collega Valeria Graci ha creato il duo comico di Zelig e Colorado. La vita privata di Katia è serena, vicina al compagno Nicola Pisani e la figlia Agata nata nel 2011.