Levante uno schianto in rosso su Instagram: labbra da baciare

Levante esibisce ancora una volta la sua bellezza su Instagram: fascino mediterraneo e sensualità sopraffina

Levante è splendida e unica, magnetica al microfono e davanti all’obiettivo. Un anno fa calcava il palco di Sanremo 2019 con la sua “Tikibombom” e i look firmati Marco De Vincenzo, stilista siciliano come lei, confermandosi icona di eleganza. A ottobre usciva Magmamemoria, l’ultimo album, sfida di evoluzione nuovamente vinta. Ma l’ultimo post su Instagram incuriosisce i fan.

Levante in rosso, labbra da baciare: l’annuncio ai fan

Personalità forte ed intrigante, Claudia Lagona non ha bisogno di seguire i diktat della moda, perchè è lei stessa la tendenza. Animale da palcoscenico, è un concentrato di sex appeal e carisma che ammalia istantaneamente chiunque posi lo sguardo sulla sua figura.

I suoi tratti sono così particolari da conferirle una nota esotica. Capelli scuri e lucenti, sopracciglia folte, sguardo di diamanti neri incorniciati da ciglia lunghissime, e labbra carnose, che sono le protagoniste dell’ultimo scatto su Instagram. La minigonna è un dono sulle sue gambe e il rosso la accende di vita. Magnifica con gli occhi chiusi e la bocca in primo piano, che è un invito indeclinabile a un bacio.

Bellissima, sì, ed è un dettaglio. Levante è una strabiliante cantautrice dai testi profondi ed espressivi. Mai banale, riesce a raccontare le emozioni con parole che non sapremmo trovare. Delicata e graffiante, dolce e pungente, l’ascolto dei suoi brani è sempre un percorso di profondità che arricchisce. Ma non solo, la cantante ha persino scritto due libri dove mette in luce anche le sue capacità di narrazione.

Per queste ragioni, le parole del post sono un’esplosione di curiosità sul social. La cantante ha annunciato che sta scrivendo qualcosa di nuovo, e i fan sono in trepidazione.

In poche ore ha guadagnato più di 35 mila like e i commenti sono un misto di ammirazione, gioia e attesa. Una parentesi positiva nella giornata dei suoi followers. Che speriamo abbia al più presto la durata di un disco.