Ludmilla Radchenko continua a postare scatti sbalorditivi su Instagram: la modella ha deliziato tutti piazzando le sue gambe in primissimo piano.

Ludmilla Radchenko è una modella e attrice russa che lavora in Italia dai primi anni del Duemila. Dopo una breve parentesi nel mondo televisivo in patria, la splendida nativa di Omsk si trasferì in Italia e si fece conoscere nelle vesti di ballerina a ‘La sai l’ultima?’ e in quella di Letterina a ‘Passaparola’. La classe 1978 è la moglie della “iena” Matteo Viviani.

Ludmilla ha un grosso seguito su Instagram: il suo account vanta ben 132mila followers. La 42enne, poco fa, ha postato in rete una foto fantastica in cui indossa un vestito splendido con uno spacco clamoroso.

Ludmilla Radchenko, vestito meraviglioso e gambe da urlo in vista

Ludmilla, poco fa, ha condiviso una fotografia meravigliosa in cui è presente anche il marito Matteo Viviani. La modella russa indossa un vestito strepitoso dotato di uno spacco incredibile: le sue gambe chilometriche e sensazionali lasciano a bocca aperta gli innumerevoli fan.

“Mi mancano le nostre serate pazze”, ha scritto l’ex letterina nella didascalia. L’immagine ha già superato quota 800 cuoricini. “Due miglia di gambe perfette”, “Bellissima”, “Splendidi”, si legge nello spazio commenti.

Ludmilla, qualche settimana fa, deliziò la sua platea condividendo uno scatto in cui indossava un costume strepitoso. Il suo fisico è sempre spettacolare.