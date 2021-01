Luigi De Magistris, l’annuncio: “Mi candido a presidente della Regione Calabria”

Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha annunciato ufficialmente la propria candidatura a presidente della Regione Calabria.

L’attuale sindaco di Napoli, Luigi De Magistris ha annunciato ufficialmente la sua volontà di candidarsi alle elezioni regionali in Calabria. Una voce che circolava nell’aria da giorni e che oggi ha trovato conferma nelle parole dello stesso primo cittadino del capoluogo campano. De Magistris oggi si trova in Calabria e sarà a Cosenza e Rende per alcuni di incontri politici in vista dell’avvio della campagna elettorale. Le elezioni sono attualmente in programma il prossimo 11 aprile.

Luigi De Magistris si candida a presidente della Calabria: “Voglio dare voce a chi non l’ha avuta”

“Mi candido a presidente della Regione Calabria“, questo l’annuncio di Luigi De Magistris che sarà, dunque, tra i candidati al voto delle prossime elezioni regionali in Calabria. Il voto, indetto dopo la morte improvvisa della governatrice Jole Santelli, scomparsa lo scorso ottobre, è in programma il prossimo 11 aprile, data ad ora ufficiale. Il sindaco di Napoli si trova già oggi in Calabria e, come riporta la redazione de Il Fatto Quotidiano, sarà a Cosenza e Rende per incontri politici in vista dell’apertura della campagna elettorale.

De Magistris, che per molto tempo ha vissuto in Calabria dove ha svolto il ruolo di pubblico ministero presso il tribunale di Catanzaro, ha voluto ringraziare i cittadini calabresi che in questi giorni gli hanno mostrato affetto esortandolo ad affrontare questa “sfida tanto difficile, ma allo stesso tempo affascinante“. De Magistris ha poi proseguito affermando: “Voglio – riporta la redazione de Il Fatto Quotidiano– dare voce a chi non l’ha avuta, potere a chi considera il potere come servizio per il bene comune e non come luogo per perseguire interessi di parte“. Il primo cittadino di Napoli ha poi ammesso di essere consapevole di quanto possa essere difficile l’impresa, ma nulla è impossibile e si è detto pronto a lottare per la vittoria insieme alla maggioranza del popolo della Calabria. “I cittadini di questa regione desiderano riscatto, sviluppo, libertà, giustizia sociale ed uguaglianza“.

Infine, come riferisce Il Fatto Quotidiano, l’ex pm ha parlato del rapporto che lo lega alla Calabria, dove ha vissuto per molto tempo e conosciuto la moglie Maria Teresa.