Malena Nazionale, l’attrice a luci rosse le “esce” in spiaggia – FOTO

Malena Nazionale, l’attrice a luci rosse le “esce” in spiaggia. La scoperta di Rocco Siffredi ha fatto impazzire i suoi followers con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Malena Nazionale è nata nel 1983 in provincia di Bari, precisamente è originaria di Noci, anche se non sappiamo di preciso quando sia nata il suo nome è Filomena Mastromarino. Fin da piccola la giovane showgirl ha sognato di lavorare nel mondo dello spettacolo, e quando è diventata grande è stata scoperta da Rocco Siffredi. Presto l’abbiamo vista come personaggio di spicco dei talk show e dei salotti televisivi.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Giorgia Rossi, in rosso toglie il fiato: record di likes per l’ultimo scatto FOTO

Malena Nazionale, lo scatto che ha pubblicato fa impazzire i social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Malena Nazionale 🍑 (@malena.official)

Lo scorso anno ha preso parte a L’isola dei Famosi 12, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi che ha visto trionfare Raz Degan. Non si conosce molto della vita privata di Malena, l’unico flirt che l’è stato attribuito e poi confermato sembra essere quello con il rapper Moreno, che ha trionfato in una edizione di Amici di Maria De Filippi. Nel 2016 ha deciso di cambiare totalmente vita e di lasciare il suo lavoro, ha abbandonato la politica e ha chiesto a Rocco Siffredi di fare un provino, diventando poi la sua musa in poco tempo.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Su Instagram è seguitissima da migliaia di followers che le lasciano tanti likes e apprezzamenti sotto gli scatti che pubblica continuamente.