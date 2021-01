Marika Fruscio, top sexy e attorcigliato non trattiene le curve: sontuosa – FOTO

Marika Fruscio abbonda di bellezza assoluta grazie alla parte migliore del suo repertorio di forme: anteprima sexy

Un backstage di “fuoco” contribuisce ad alimentare il piacere dopo l’ennesima e spasmodica attesa di vederla all’opera. Non è mai banale, la dolce e sensuale, Marika Fruscio, la sexy giornalista con alla base una bellezza davvero “illegale”. Se non fosse per le sue qualità e i particolari che mettono in risalto una bellezza diversa dalle altre, allora dovrebbero inventarla.

Talentuosa ed energica, quando esplode di gioia per un’esultanza vi genere un “terremoto” di passione ed emozioni senza precedenti. Testimoni i suoi colleghi in studio a “Top Calcio 24”, la seconda trasmissione televisiva, nella quale tutti possiamo ammirare da capo a piedi un fascino a dir poco accattivante.

L’avvento sui social network di Marika poi ha ridato speranza ad un popolo, quale il partenopeo, di sognare ad occhi aperti e magari vederla all’opera con il raggiungimento di un risultato importante della squadra

Marika Fruscio, bellezza prosperosa sul canale “preferenziale”

Mai come stavolta la splendida e seducente Marika Fruscio ha fatto sognare così tanto i follower. Siamo soliti ammirarla in tutte le sue forme, ma la scelta degli outfit di ieri, nel backstage in anteprima della trasmissione sportiva di “Top Calcio 24” ha fatto “discutere” in positivo, gli addetti.

La taglia degli indumenti è troppo snella per poter trascurare un panorama di forme divine e mozzafiato, che non potevano fare altro che penetrare nel profondo del cuore dei fan.

Per l’occasione infatti, la dolce e sensuale Marika ha lasciato tutti di “stucco” con un top attorcigliato, in “pericolo” di slacciamento. A causa delle curve impetuose che lasciano il pubblico col fiato corto. Poi una gonna nera molto stretta che mette inevitabilmente in risalto un fondoschiena da urlo, come se lo si stesse ammirando in prospettiva frontale