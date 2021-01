Melita Toniolo, il body esplosivo : che décolleté!! Spaziale – FOTO

Melita Toniolo, il suo mini body total black convince il web che si spinge oltre con commenti di passione. La scollatura è esplosiva.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MELITA TONIOLO (@melitatoniolo)

Ad aprile sono 35, così scrive Melita Toniolo sul proprio profilo Instagram come a dire che il tempo passa…in realtà, guardando la foto appena postata sembra proprio che il tempo per Melita non passi, la sua bellezza si evolve, si arricchisce. La foto la immortala in un body super aderente nero, un look total black che si adatta al suo incarnato e crea un’atmosfera sexy dark. Il body che avvolge le sue curve, non riesce a trattenere il seno prosperoso lasciando libero di emergere ed essere al primo piano della foto. Il viso è poco truccato e i capelli, la folta chioma le accarezza il viso e morbide ciocche si adagiano sulla schiena. In tanti – sia uomini che donne – non possono che ribadire la bellezza di Melita che fin dai tempi di Diavolita in Lucifero su Italia Uno continua e far fantasticare gli italiani. Qualcuno infatti sottolinea: Ma che ne sanno di diavolita.

LEGGI ANCHE -> Nina Moric e Corona, Il figlio Carlos smaschera il padre in un VIDEO

Melita Toniolo, il duro sfogo: Sto impazzendo…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MELITA TONIOLO (@melitatoniolo)

LEGGI ANCHE -> Guai per Federico Fashion Style, il parrucchiere delle Vip

Sbirciando tra le storie di Instagram è possibile vedere come Melita Toniolo sia una mamma sprint, ama condividere con suo figlio ogni momento della giornata coinvolgendolo in attività ludiche interessanti; dalla preparazione della pizza alla torta insomma è utile coinvolgere i più piccoli in diverse attività soprattutto in un periodo come questo di forti restrizioni. Sebbene Melita sia conosciuta da tutti anche per il suo sorriso contagioso, due giorni fa si è lasciata andare ad uno sfogo social comprensibilissimo, riferendosi alle difficoltà per i bambini di stare chiusi h24 in casa. Non vedo l’ora di uscire da qui!

Di rivedere i bimbi correre ovunque, giocare insieme, di rivedere tutte le mie amiche, stringerle, baciarle…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MELITA TONIOLO (@melitatoniolo)

A voi non manca? Sto impazzendo.😭😔. Un post molto lungo che raccoglie subito tantissimi consensi.