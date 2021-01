Nina Moric: cambio look da favola grazie a Federico Fashion Style

Nina Moric sfoggia sui social uno strabiliante cambio look realizzato dal famoso Federico Fashion Style. La showgirl ricorda l’appuntamento di questa sera su Real Time con il salone della Meraviglie, il programma dell’hair stilist.

Una super cambio d’immagine. Nina Moric ha trasformato i suoi capelli passando da un taglio corto a un look lungo. Tutto questo è stato possibile grazie al talento del famosissimo Federico Fashion Style. L’hair stylist più famoso d’Italia ha applicato sulla capigliatura della modella delle extension lunghe 70 cm, composte da capelli di altissima qualità.

Il cambio look è davvero notevole. “Nina è bella anche rasata, ma lunga sta ancora meglio”, il commento di Federico soddisfatto. Per il colore la Moric ha scelto di mantenere la stessa tonalità castano dorato estendendola su tutte le lunghezze. Il colore è applicato con un effetto degradè, più scuro dalla nuca e via via più chiaro, creando un effetto naturale.

La piega mossa dona al look un effetto “baciata dal sole” come se Nina fosse appena rientrata dalla spiaggia. Una magia resa possibile dalla professionalità di Federico. Il parrucchiere è diventato famoso per la sua intensa presenza sui social e i suoi metodi innovativi e scenografici.

Nina Moric trasformata da Federico Fashion style: l’invito al Salone delle meraviglie

Classe 1989, Federico si è fatto notare tra i vip diventandone il parrucchiere di fiducia. Titolare di diversi negozi in tutta Italia, è diventato ancora più conosciuto a seguito della sua partecipazione di un programma di Real Time, dedicato alla sua attività. Si tratta de Il Salone della Meraviglie in onda dal 2019.

E la Moric oggi nel suo negozio di Milano, ricorda di guardare la trasmissione in onda in questa sera. Inoltre riprende un pò offesa Federico per non averla mai invitata tra gli ospiti. Ma il parrucchiera la rassicura che sicuramente nella prossima stagione sarà la prima ospite.

Nina si diverte a scherzare con Federico. A suo agio chiede allo staff: “Adottatemi”. Complice il freddo non vuole uscire dal salone. Dopo le tante ore coccolata da Federico non se la sente di ritornare agli impegni quotidiani.