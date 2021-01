Pamela Camassa strega ancora sui social: lo shooting in abito lungo è un incanto – FOTO

La compagna di Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, ha condiviso gli scatti di un recente shooting realizzato a Udine, splende di luce propria

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pamela Camassa (@pamelacamassareal)

Modella e showgirl classe 1984, Pamela Camassa è di una bellezza sorprendente. Pamela è conosciuta come la fidanzata con Filippo Bisciglia, conduttore di “Temptation Island”, con cui ha una relazione da oltre 10 anni. La coppia ha partecipato a settembre 2019 anche ad “Amici Celebrities”.

Pamela soli 16 anni debutta nel mondo del cinema con il film “Via del Corso” di Adolfo Lippi, la sua attività nel mondo dello spettacolo però non si ferma qui. Nel 2005 Pamela tenta di partecipare a Miss Italia arrivando al terzo posto, nel 2006 è valletta per il programma di Rai 1 “I Raccomandati” e concorrente per “Ballando Con le Stelle” solo per citarne alcuni.

LEGGI ANCHE -> Jane Alexander magnifica in nero, sorride dopo una riflessione importante-FOTO

Pamela Camassa incanta in abito lungo, bellissima