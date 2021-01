L’attrice spagnola Penelope Cruz è tra le donne riconosciute come le più sensuali del mondo, eccone la dimostrazione in uno scatto.

La meravigliosa diva del cinema spagnolo ed internazionale, Penelope Cruz, dal suo esordio sul grande schermo all’età di diciassette anni fino ad oggi non ha mai smesso di essere un’icona di professionalità e bellezza. Molti suoi ammiratori preferiscono ricordarla nei panni della donna imprevedibile in Vicky Cristina Barcelona di Woody Allen, altri invece grazie alla sua eterna dolcezza nella commedia romantica anni ‘2000 di Vanilla Sky.

Penelope Cruz e lo scatto da top ten

Negli ultimi anni il nome della nota attrice è entrato a far parte di numerose classifiche mondiali, fra queste quella delle artiste più sensuali nel mondo del cinema. Lei rientrerebbe per l’appunto nelle prime dieci dello scorso anno. Come testimonianza è apparso un nuovo imperdibile scatto di Penelope sul suo profilo Instagram.

L’attrice appare in primo piano donando spazio al suo invito di provare alcuni prodotti di bellezza della nuova linea del marchio Lancome. Indosso ha un semplice maglioncino dolcevita e come accessori degli orecchini a forma di cerchio dorati. Un’istantanea da togliere il fiato secondo il parere dei suoi ammiratori.

L’attrice ha inoltre da poco collaborato con un’altro brand di alta moda, apparendo all’inizio della scorsa settimana in un filmato realizzato da Chanel. Pare che Penelope abbia sponsorizzato un nuovo modello di reggiseno volto alla comodità della donna che lo indossa: grazie alla sua fascetta elastica ed al sostegno naturale.