Politica, il sondaggio di Mentana spiazza tutti, i numeri sono inauditi

Gli scenari della politica descritti dal sondaggio di Mentana. I risultati di gradimento che emergono sono sorprendenti

C’è chi sale e c’è chi scende. Parliamo dei sondaggi politici che come di consueto descrivono il favore di cittadini rispetto ai maggiori esponenti della politica attuale.

Al momento la situazione politica in Italia non è delle migliori. Oggi sarà, tra l’altro, una giornata importantissima. Conte sta parlando in Senato e poi si passerà alle votazioni. Ce le farà ad avere la fiducia? La giornata è febbricitante.

Nel mentre però arrivano i numeri del sondaggio Swg realizzato per il TgLa7 di Enrico Mentana. Non le solite proiezioni ma dei numeri inauditi, delle cifre che spiazzano tutti proprio nel momento in cui il governo è in crisi e per molti italiani questa situazione sembra inspiegabile.

Politica, i numeri del sondaggio di Mentana

Il sondaggio Swg realizzato per il TgLa7 di Enrico Mentana premia i partiti di maggioranza che guadagnano ancora punti con la crescita del loro favore nella popolazione a discapito dei partiti di centrodestra che arretrano.

Per gli esperti questo sembra veramente strano. Un governo in crisi che dovrebbe “pagare” il conto in un momento così delicato come questo che invece continua a crescere, come è possibile?

C’è da dire che molti sono stati i cittadini che si sono astenuti, ben il 41% degli intervistati non si è espresso sulla questione. Percentuale sempre maggiore rispetto alle scorse settimane.

Secondo il sondaggio la Lega resta la prima forza del Paese anche se perde quasi un punto percentuale scendendo al 22,3% e viene incalzata dal Pd che si attesta a 20,1% (con +0,7).

Giorgia Meloni scende e lo fa dopo tanto tempo. Sale, invece, il movimento 5 stelle che arriva al 15,8% (+1,1) e aumenta il favore, seppur di poco, Forza Italia con Silvio Berlusconi che è dato al 6,4% (+0,5).