Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

I passi avanti fatti fino ad ora sono promettenti, abbiamo un vaccino ad oggi ma l’organizzazione ancora una volta rende le cose più difficili. Sarà sicuramente interessante vedere la pandemia in film visto che la stiamo vivendo in prima persona ora. Piacevole anche rivedere la bella Rocio di nuovo in azione sul set.