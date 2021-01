Romina Power la FOTO ricordo : bellissima nel 1969

Un bellissimo ricordo che immortala una giovanissima ed esordiente Romina Power nei suoi anni d’oro.

Si torna indietro nel tempo grazie all’ultimo scatto pubblicato dalla cantante di origini statunitensi, Romina Power. Un prezioso gioiellino dell’epoca d’oro in cui la storica dolce metà del cantautore Al Bano si decideva a muovere i suoi primi passi nel mondo della musica. Si tratta di un’istantanea risalente al 1969, anno d’uscita dei suoi due singoli inediti.

Leggi anche —>>> Romina Power e la rivelazione a sorpresa: “Lui mi ha veramente amato”

Romina Power

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

Potrebbe interessarti anche —>>> Romina Power: l’inatteso “ti voglio bene” e la commozione infinita

Per quel che riguarda la location Romina si trovava in una sala prove di registrazione a Milano, per incidere con grande emozione il suddetto 45 giri. I due singoli in questione erano Acqua di mare e Messaggio. La cantante appare giovanissima, con i tipici indumenti alla moda di quegli anni dalle tinte sgargianti e pastello.

Lo sguardo rivolto altrove, probabilmente ad un testo di una delle sue canzoni, le mani una dentro l’altra in un gesto di rassicurazione e fra di esse la sua chitarra. I suoi ammiratori hanno goduto dell’immagine evocativa e a sole due ore dalla sua pubblicazione conta già una gran numero di apprezzamenti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RominaPowerDaily (@rominapowerdaily)

Il tempo passa per tutti, eppure l’immagine di Romina nel pieno della sua fanciullezza ed in prossimità del suo esordio tocca il cuore dei più appassionati a quel periodo storico, chi ad esempio, come lei ha vissuto quegli anni e conosce di gran lunga le sue atmosfere adesso divenute vintage, ma al tempo incredibilmente sognanti.