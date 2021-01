Sabrina Salerno minigonna e una femminilità mai vista, bellissima- FOTO

Sabrina Salerno ha pubblicato uno scatto in cui appare bella come non mai con un look total black e lo sguardo che ammalia i suoi follower

Sabrina Salerno stupisce tutti ogni giorno che passa. Questa volta la cantante di “Boys” ha condiviso uno scatto dove si mostra con un vestitino nero molto corto da cui spiccano le sue lunghe gambe tornite e sode. Lo sguardo è il solito che innamora i suoi fan ogni volta di più, due occhioni verdi da gatta che guardano l’obiettivo del fortunato fotografo. È incredibile come in pochi minuti la sua immagine abbia totalizzato già più di 7 mila like e quasi 300 commenti scritti in varie lingue: molti sono scritti in francese come quello di un utente che le dice di essere bellissima oltre a essere la sua “regina italiana”.

Sabrina Salerno, le foto della regina dei social network

La bellissima Sabrina infatti si conferma regina dei social grazie anche alla profondità dei messaggi che lancia attraverso i suoi post. La didascalia che accompagna lo scatto è un vero e proprio inno alla consapevolezza di sé. La cantante evergreen infatti ha spiegato che conoscere se stessi è la cosa più difficile al mondo. Tantissime volte le persone mentono innanzitutto alla propria mente prima di rendersi conto di una lezione fondamentale: è importante imparare ad amare la persona più importante cioè se stessi. E la Salerno ha davvero imparato tanto da questa lezione. Infatti ha ben presente certamente tale consapevolezza.

Una donna che forte della sua personalità e bellezza, è chiaro che sia riuscita ad amare se stessa così come già fanno milioni di fan in tutto il mondo. Migliaia di fan che l’adorano e ogni giorno seguono i suoi post su Instagram.