Samantha De Grenet: l’avete mai vista bionda? Una FOTO d’eccezione

Samantha De Grenet. La showgirl è impegnata nel reality Grande Fratello Vip. Sul suo profilo Instagram appare una foto in una versione inedita

Com’è noto, il reality show Grande Fratello Vip chiuderà i battenti il prossimo 28 febbraio. Questa quinta edizione ha preso il via il 14 settembre scorso. I personaggi in gara sono rinchiusi da svariati mesi, ormai esausti, stanno sentendo tutto il peso della clausura.

Tra questi indubbiamente anche Samantha De Grenet, sebbene il suo percorso sia stato più breve, essendo entrata come concorrente soltanto all’ 89° giorno. Nonostante questo, ha già messo molto pepe all’interno delle dinamiche della casa più spiata d’Italia.

Ultimamente è stata protagonista di un confronto dai toni molto aspri avuto con l’opinionista del programma, Antonella Elia. Messe faccia a faccia, hanno regalato al pubblico italiano uno spettacolo impietoso. L’ Elia in particolare, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa, ma le parole e i modi usati sono stati talmente aggressivi da suscitare scandalo. Altri concorrenti in gara sono stati esplusi per molto meno, tuonano da casa i telespettatori.

Fatto sta che l’avventura di Samantha De Grenet continua. Arriverà in finale?

Samantha De Grenet come non l’avete mai vista: è bionda

Nonostante sia ancora “rinchiusa” all’interno della casa del Grande Fratello, il management di Samantha De Grenet continua a pubblicare scatti meravigliosi della showgirl a favore dei suoi follower che attendono costantemente aggiornamenti.

La concorrente del GF Vip ha soffiato su 50 candeline nello scorso Novembre. Ha ancora il fisico statuario di una ragazzina, una bellezza intramontabile, un volto che non ha subito la scalfitura del tempo.

Oggi viene proposta una foto che la vede in una versione inedita: Samantha bionda. E’ un arteficio dovuto ad una parrucca, nessun proverbiale colpo di testa. I fan sembrano apprezzare: “Bionda spacchi, “Sia riccia e mora che bionda e liscia, sempre bellissima”, ” Ti stanno bene i capelli biondi ti danno luce al viso”.

L’ appuntamento è per questa sera su Canale 5. Quali sorprese ci attenderanno?