Sapete che Silvia Toffanin ha una sorella? Chi è Daina

Silvia Toffanin, la conduttrice di Verissimo, ha una sorella più piccola, Daina, l’avete mai vista? Tutti i dettagli su di lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Silvia Toffanin è una delle donne più amate del piccolo schermo. La regina indiscussa del sabato pomeriggio grazie al suo Verissimo al quale è al timone da tantissimi anni. Tutti le dicono sì, accettano le sue interviste sempre a modo, sensibili e senza domande invadenti.

Lei sa sempre tutto dei suoi ospiti, ma bada bene a tenersi lontana dal gossip. Eppure potrebbe essere la regina degli scoop e dei pettegolezzi vista l’importanza del suo compagno, Pier Silvio Berlusconi, figlio dell’ex premier Silvio e amministratore delegato di Mediaset.

Ma alla Toffanin tutto questo non piace. Non è infatti nemmeno presente sui social e anche quando pochi mesi fa è morta sua mamma ha cercato di mantenere il massimo riserbo sulla questione, non riuscendo in più occasioni però a trattenere le lacrime. Ma sapete però che ha una sorella?

LEGGI ANCHE –> Alberto Matano, avete mai visto i suoi genitori? La somiglianza è impressionante

Silvia Toffanin, le info sulla sorella Daina

LEGGI ANCHE –> Chi era Gemma Parison, tutto sulla mamma di Silvia Toffanin

La bella Silvia Toffanin ha una sorella minore ma ugualmente bella come lei. Si tratta di Daiana Toffanin che si mantiene lontana dai riflettori dello spettacolo. Come la presentatrice veneta anche Daiana è molto riservata e di lei si conoscono pochissime cose, quasi nulla.

E come la nota sorella anche Daniana non è presente sui social. Quello che è certo però che le due si vogliono molto bene. Trascorrono le vacanze insieme assicurandosi di essere lontano da occhi indiscreti proprio per mantenere il massimo riserbo.

La piccola di casa Toffanin stravede per i suoi due nipotini, Lorenzo e Sofia, nati dalla storia d’amore tra la conduttrice di Verissimo e Pier Silvio Berlusconi, nel 2010 e nel 2015.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

E dall’unica foto che si riesce a scovare sul web pare che sia bionda a differenza della sorella che è castana.