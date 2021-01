Soleil Stasi, stacco di gambe esagerato: che sensualità – FOTO

Soleil Stasi in una notevole esibizione di fascino sul suo profilo Instagram, seduta con vista sulle sue gambe lunghissime e perfette

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da sᴏʟᴇɪʟ (@soleil_stasi)

Negli ultimi anni è stata uno dei personaggi più presenti sul piccolo schermo, comparendo anche ripetutamente nelle pagine del gossip. Facendo parlare di sé per il suo grande fascino, che ha conquistato tutti fin dal primo sguardo e oggi la rende una personalità piuttosto nota sui social network. Soleil Stasi, classe 1994, modella e attrice italoamericana, è tornata da qualche anno in pianta stabile nel nostro paese e da allora fa letteralmente strage di cuori. L’abbiamo vista in lizza a Miss Italia, a Uomini e Donne, dove ha corteggiato Luca Onestini, all’Isola dei Famosi e a Pechino Express. Attribuiti a lei anche flirt con Jeremias Rodriguez e Andrea Iannone, una donna insomma davvero molto ambita, e non potrebbe essere altrimenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Soleil Stasi: cosce bagnate in un luogo surreale, i fan implodono – FOTO

Soleil Stasi, ironica e seducente: il vestito lascia le gambe scoperte, che sensualità

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Soleil Stasi, si affaccia dal balcone ma addosso non ha nulla: spettacolo – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da sᴏʟᴇɪʟ (@soleil_stasi)

Appassionata di viaggi, si sta godendo adesso un periodo nello scenario incantato del deserto del Marocco. Qui hanno luogo tutti i suoi ultimi scatti, l’ultimo in assoluto esibisce una volta di più tutto il suo fascino ma anche la sua grande autoironia. Seduta all’interno di una tenda, con abiti caratteristici del luogo, indossa un paio di pantofole dell’albergo. Ma a parte questo dettaglio, non si ride, anzi. L’attenzione viene catturata dal suo sguardo magnetico e non solo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da sᴏʟᴇɪʟ (@soleil_stasi)

Il vestito le scopre le gambe, lunghe e perfette, affusolate, con un dettaglio inguinale che non sfugge ai fan più attenti e accende la fantasia. Un tripudio di sensualità che colpisce.