La bella Orlando ieri al Grande Fratello Vip era meravigliosa con un abito nero con del pizzo, per lei una notizia pazzesca

Stefania Orlando che ieri sera era semplicemente bellissima potrebbe essere una delle prime finaliste del reality. Tuttavia ieri sera a fine puntata ha avuto un brutto mental breakdown in cui stava per varcare la soglia della porta rossa per uscire per sempre dalla casa del Grande Fratello Vip. Il motivo scatenante è stato l’intervento dell’ex marito da Barbara D’Urso, le sue parole hanno ferito profondamente la Orlando.

Stefania Orlando in procinto di abbandonare la casa del Grande Fratello

La Orlando ha avuto un momento terribile a fine puntata ieri dopo aver visto l’ex marito intervenire da Barbara D’Urso sulla fine del loro matrimonio. L’ex marito della Orlando avrebbe fatto intendere che la causa della fine del loro rapporto è stata dovuta a un tradimento di lei. La Orlando ha rivelato che la loro storia è finita poiché il rapporto era arrivato al capolinea, ha dichiarato che i due erano ormai come fratello e sorella. Ha aggiunto anche che a prendere in mano la situazione e chiudere la storia è stata lei, invece lui avrebbe continuato così per sempre.

Dopo aver dato queste spiegazioni la Orlando a fine puntata ha avuto un brutto attacco di ansia ed era intenzionata ad uscire dalla casa. Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta l’hanno trattenuta praticamente con la forza prendendosi anche urla e strepiti dalla Orlando che era amareggiata e in lacrime. Non capiva perché dopo 4 mesi l’ex marito si sia presentato dalla D’Urso a gettare fango su di lei. Ora che tra l’altro lei è ad un passo dalla finale. Sicuramente non è stato facile per la Orlando, ma grazie all’aiuto di alcuni inquilini è riuscita a calmarsi ed è rimasta.