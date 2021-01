Stephanie Seymour: tragedia in famiglia, un dolore senza precedenti

Stephanie Seymour sta vivendo una grande tragedia: ha perso suo figlio di ventiquattro anni, ecco cosa è successo

Si è consumata da poco una tragedia senza precedenti per la famiglia dell’attrice Stephanie Seymour. La donna ha perso uno dei suoi figli di soli ventiquattro anni che da anni lottava contro grandi problemi. Si chiamava Harry Brant e aveva una vita molto difficile da qualche tempo. E’ per questo che si pensa che la morte sia stata causata da un’overdose accidentale di medicinali. Il dolore per questa perdita è troppo grande e i genitori sono ancora sotto shock.

LEGGI ANCHE>>>Elena Barolo a spasso per Milano tutta spogliata, ma non ha freddo? FOTO da “Brividi”

Tragedia per Stephanie Seymour: i dettagli

LEGGI ANCHE>>>Caterina Balivo come in passerella, stile da copiare e bellezza irresistibile

All’apparenza sembrava una famiglia normale quella dell’attrice Stephanie Seymour e l’industriale miliardario Peter Brant. Tre figli, due maschi e una femmina, uno però con alcuni problemi importanti. Il ventiquattrenne morto aveva seguito le orme di entrambi i genitori. Aveva pubblicato alcuni articoli e interviste per alcune delle pubblicazioni del padre e aveva anche sfilato come modello. I problemi erano iniziati intorno al 2016 quando è stato accusato di furto, possesso di droga e intralcio alla giustizia dopo essersi rifiutato di pagare un taxi in Connecticut. “Saremo sempre addolorati – ha commentato la famiglia – dal fatto che la sua vita sia stata stroncata così presto da una malattia devastante”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stephanie Seymour (@stephanieseymour)

Nessuno mai potrà colmare il dolore di questo tragico evento che ha colpito la famiglia Brant, per il giovane c’erano ancora tanti progetti in serbo ma la vita lo ha portato via troppo in fretta e ha messo a dura prova tutti i familiari.