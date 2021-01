Tommaso Zorzi ha un malore, la vicinanza di Francesco Oppini nella notte. L’influencer ieri è venuto a conoscenza del secondo prolungamento del programma

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si sono conosciuti della casa del Grande Fratello Vip, si sono legati profondamente l’uno all’altro e sono stati costretti a separarsi quando Francesco a malincuore ha dovuto lasciare la casa per motivi personali. A distanza di cinquanta giorni, questa lontananza non li ha scalfiti affatto: il bene non è mutato, anzi, con il passare del tempo diventa sempre più forte ed importante.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Giorgia Rossi, in rosso toglie il fiato: record di likes per l’ultimo scatto FOTO

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini vicini anche se lontani: il post nella notte

Ieri sera ai ragazzi nella casa è stato comunicato il prolungamento e la notizia ha spiazzato tutti, che pensavano di essere ancora una volta vicini alla finale. Tommaso, sull’orlo di una crisi, è stato tranquillizzato da Francesco in studio che gli ha detto delle parole bellissime per provare ad incoraggiarlo. Dopo la puntata Tommaso ha avuto un attacco di panico ed è corso in bagno a vomitare per la nausea: la notizia lo ha scombussolato profondamente e Francesco, dall’hotel, ha assistito a tutto impotente. Così ha deciso di esprimere la sua vicinanza con un post su Instagram. Una foto di loro due insieme con su scritto: “Sono con te, amico mio, qualsiasi decisione tu prenda“.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Tommaso questa mattina si è ripreso un po’ e ora sta cercando di abituarsi all’idea di questo nuovo prolungamento. Deciderà dunque di rimanere nella casa fino alla fine?