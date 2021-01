Truffa telefonica, attenzione: non dire sì ad alcune domande

Dire sì ad una domanda equivale dire addio ai propri soldi, ecco come evitare la nuova truffa telefonica grazie a due semplici dettagli.

Al giorno d’oggi chi non si ritrova ad essere improvvisamente vittima di ondate pubblicitarie e promozioni di vario genere? Eppure, senza dover rinunciare ad i vantaggi delle nuove tecnologie, ma prestando una maggiore attenzione ad alcune telefonate di misteriose compagnie telefoniche si rischierebbe meno di essere esposti a problemi di vario genere. Per iniziare ecco due semplici modi per evitare di incorrere in una truffa telefonica a tutti gli effetti. Il principale trucco da utilizzare in tal caso sarebbe proprio quello di non pronunciare in nessun caso la parola “sì“.

Truffa telefonica: le dinamiche e le risoluzioni

Uno dei metodi utilizzati dagli ideatori della truffa, per estorcere inconsapevolmente del denaro ai malcapitati, è di chiedere la conferma della propria identità: “Lei è la sig.ra ***?“, oppure: “Il suo gestore è ***?“. Sebbene verrebbe immediato rispondere in maniera assertiva bisogna resistere all’inganno e se possibili abbandonare la telefonata.

Difatti una volta ottenuta tale risposta, e dunque l’autorizzazione necessaria, l’interessato provvederebbe ad intestare a vostro nome contratti o bollette di dubbia provenienza senza che voi lo possiate sospettare. Perciò resta importante sapersi difendere e diffidare in alcune promozioni.

Ugualmente resta sostanziale non fornire al proprio interlocutore alcune informazioni personali e sensibili per tutta la durata della chiamata, come ad esempio il Codice Fiscale oppure il proprio IBAN. Non è detto che tutte le promozioni nascondano un truffatore, ma nel dubbio è preferibile restare vigili.