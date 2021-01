Un Posto al Sole anticipazioni 19 gennaio: notte di imprevisti per Filippo. Finalmente Sartori riuscirà a tornare a casa dalla sua consorte, dopo delle ore davvero critiche

Filippo e Leonardo sono stati rapiti a causa dei debiti di quest’ultimo per la droga e hanno lottato con tutte le loro forze per liberarsi. Sartori si è visto costretto chiedere aiuto a Serena per questa missione pericolosa, e ha cercato di convincere il padre di suo marito ad aiutarla per il pagamento del riscatto. La situazione critica di Leonardo, invece, è tornata a galla prepotentemente e per lui potrebbe non esserci un lieto fine.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera: Michele in crisi

Michele ama il suo lavoro di speaker ma non è molto d’accordo con il nuovo taglio editoriale che l’emittente vuole seguire. Il ritorno di Chiara sarà un vero colpo basso per Michele, che sentirà di non avere più controllo sul suo futuro: ad incoraggiarlo sarà Silvia, che cercherà di convincerlo a non arrendersi alla negatività che lo circonda.

L’atteggiamento del Sarti è sempre più ambiguo e lascia spazio a diverse interpretazioni: alcune sono piuttosto negative. Dopo tanta esitazione, Cerruti si deciderà finalmente ad affrontarlo ma la situazione potrebbe non prendere la piega sperata da lui.